Kırıkkaleli kadınlardan güvenlik güçlerine destek

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkaleli kadınlar, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerine, yaptıkları ev yemeklerini göndererek moral desteği verdi.

Kırıkkale Belediyesi Sosyal Konseyindeki kadınlar, operasyonlarda görev alan askerler için evlatlarına, kardeşlerine yapıyor gibi yöresel yemekler hazırladı.

Pastadan böreğe, dolmadan tatlıya kadar birbirinden lezzetli yiyecekler yapan anneler, duygularını anlatan mektuplarla birlikte yaptıkları yiyecekleri Tunceli'ye gönderdi.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yaptığı açıklamada, yazdığı mektupla askerlere başarılar dileyerek, mektubunda, "Değerli kardeşlerim. Annelerimizin ablalarımızın, kardeşlerimizin yapmış olduğu bu ikramları lütfen kabul buyurun. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. Allah sizi her türlü beladan uzak tutsun. Allah işinizi rast getirsin." ifadelerine yer verdi.



