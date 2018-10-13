Kırıkkale'deki organize suç örgütü operasyonu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde Alaattin Çakıcı'ya süresiz sağlık kurulu raporu düzenledikleri ve suç örgütüne üye oldukları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 5 kişi adli kontrol kararıyla salıverildi.

Sanık avukatlarının itirazını ve sanıkların tutukluluk halini değerlendiren mahkeme, tutuklu sanıklar eski İl Sağlık Müdürü F.E.G, eski başhekim T.A, hastane müdürü A.Ü. ile doktorlar İ.K. ve H.A'nın adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Tutuklu sanıklardan H.G. de geçen hafta eşinin rahatsızlığı nedeniyle adli kontrol kararıyla salıverilmişti.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca 13 Eylül'de Yüksek İhtisas Hastanesinde evrakta sahtecilik ve suç örgütüne üye oldukları iddiası üzerine 23 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, soruşturma çerçevesinde, Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi gören Alaattin Çakıcı'ya 22 Haziran'da süresiz sağlık kurulu raporu düzenledikleri ve Çakıcı'nın elebaşı olduğu suç örgütüne üyelikleri iddiasıyla aralarında eski İl Sağlık Müdürü F.E.G, eski başhekim T.A. ve hastane müdürü A.Ü'nün de aralarında bulunduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden F.E.G, T.A, A.Ü, H.G. İ.K. ve H.A. çıkarıldıkları mahkemece "evrakta sahtecilik" suçundan tutuklanmış, 17 şüpheli ise serbest bırakılmıştı.