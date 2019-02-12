Kırıkkale'deki kadın cinayeti

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, hakkında kayıp ihbarı yapıldıktan sonra cesedi su kanalında bulunan kadının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, yaklaşık 10 gün önce hakkında kayıp ihbarında bulunulan Sibel Gökbulut'un (33) cesedinin, Etiler Mahallesi hızlı tren yolu inşaatı yanındaki su kanalında bulunmasının ardından gözaltına alınan şüpheli Ömer G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Cinayet zanlısı Ömer G, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, cesedinin öldürüldükten sonra su kanalına atıldığı tahmin edilen Sibel Gökbulut'un cenazesi, Nokta Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yenimahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Hakkında 1 Şubat'ta kayıp ihbarı yapılan Sibel Gökbulut'un cansız bedeni, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin teknik ve fiziki çalışmanın ardından dün Etiler Mahallesi'nde hızlı tren yolu inşaatı yanındaki su kanalında bulunmuş, cinayet şüphelisi Ömer G. gözaltına alınmıştı.