Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davası

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan eski Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) çalışanı ile örgütün okul ve dershanelerinde çalışan 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar T.Ç, S.Ö, O.A, M.A, E.D, H.L, A.Ş, M.S.D, H.A, R.K, İ.K, Ş.Ö, A.P, A.Y, E.U. ve A.D. ile avukatlar hazır bulundu.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanıklar, haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi.