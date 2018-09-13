Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davası

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan eski Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) çalışanı 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar O.A, S.Ö, T.Ç, İ.K, E.D, M.A, R.K, A.Y, A.P, S.İ, Ş.Ö, A.S, H. A, M.S.D. ve H.L. ile avukatları hazır bulundu, A.D. ise Konya'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanık M.S.D. savunmasında, örgüt üyesi olmadığını iddia ederek, birçok kişinin beyanının alındığını ancak hiçbirinde kendisinin adının geçmediğini öne sürdü.

"ByLock" kullanmadığını savunan M.S.D, beraatini talep etti.

Diğer sanıklar da örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 18 Aralık'a erteledi.