Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davası

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) çalışanı 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tutuksuz sanıklar A.Y, N.Ç, İ.Ç, İ.S, A.G, A.S, K.Ş, M.K, D.Y, S.İ, H.P. ile E.E. ve avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık A.Y. ise duruşmaya katılamadı.

Sanık D.Y. savunmasında, örgüt üyesi olmadığını iddia ederek, birçok kişinin beyanı alındığını ancak hiçbirinde kendisinin adının geçmediğini öne sürdü.

"ByLock" kullanmadığını ileri süren D.Y, beraatini talep etti.

İ.Ç. ise önceki savunmalarını tekrar ederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için bir sonraki duruşmayı 26 Eylül'e bıraktı.