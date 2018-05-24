Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davası

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan Kırıkkale Üniversitesi akademik personeli 7 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuksuz yargılanan E.D, Y.T, Ş.A, S.A, M.M.H, G.K. ve H.K. ile avukatları hazır bulundu.
Sanıklardan E.D, savunmasında, ByLock programını kullanmadığını iddia ederek, hakkındaki suçlamaları reddetti.
G.K. ise suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.