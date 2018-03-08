Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davası

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında eski Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ekrem Gök ve iş adamı Hasan Basri Tonga'nın da yer aldığı 6'sı tutuklu, 11'i firari 31 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "FETÖ/PDY'ye üye olmak ve örgüt yöneticiliği" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklardan Hasan Basri Tonga ve Murat Sinan A. Çorum, Fatih S. Kırşehir ve Ladin Y. Sincan'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanık Ekrem Gök'ün de aralarında yer aldığı 2'si tutuklu 16 sanık ile avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuksuz yargılanan Bekir Ş, savcının mütalaasına katılmadığını belirterek, 17-25 Aralık sürecinden sonra bu yapıdan ayrıldığı için etkin pişmanlık hükümlerinin bile uygulanmaması gerektiğini savundu.

Tutuklu sanıklardan Fatih S. de Zaman gazetesi abonesi olduğunu ancak başkasını abone yapma girişiminde bulunmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, firari 11 sanığın dosyalarının bu davadan tefriki ve tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi.

Duruşma, 20 Nisan'a ertelendi.