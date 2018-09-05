Kırıkkale'deki düğünde anne ile çocuğunun vurulması

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de düğünde tabancayla havaya ateş etmesi sonucu kız kardeşinin ölümüne, yeğeninin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Kaletepe Mahallesi'ndeki düğünde tabancayla havaya ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan F.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Düğünde tabancayla havaya ateş edilmesi sonucu kurşun isabet eden Seda Gezici (25) hayatını kaybetmiş, 3 yaşındaki oğlu Murat Gezici yaralanmıştı.
Tabancayla ateş ettiği belirlenen Seda Gezici'nin ağabeyi F.A, gözaltına alınmıştı.