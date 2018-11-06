Kırıkkale'deki doğal gaz patlamasına ilişkin dava

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bir kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamayla ilgili davada, Kırıkkale Doğal Gaz Dağıtım Pazarlama (KIRGAZ) görevlisi 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.Ç, F.M.G, E.Ç, A.D. ve O.F. ile avukatları, sanık yakınları ve müştekiler katıldı.

Müştekilerden Adile Tepeci, patlamada kendisi ve iki çocuğunun yaralandığını ifade ederek, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Mehmet Emin Çakır da patlamada babasını kaybettiğini anımsatarak, "Sanıklardan şikayetçiyim." dedi.

"Taksirle yangına neden olma" ve "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından yargılanan sanıklardan A.D, suçsuz olduğunu ileri sürerek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Diğer sanıklar da beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Aralık'a erteledi.

Kurtuluş Mahallesi 727. Sokak'ta, 22 Şubat'ta 4 katlı binada doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada bir kişi ölmüş, 14 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili açılan davanın iddianamesinde, 5 sanığın, "taksirle yangına neden olma" ve "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.