Kırıkkale'deki DEAŞ davası

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan Irak uyruklu tutuksuz 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın yedinci duruşmasında, sanıklardan M.M. ve H.K. ile avukatları hazır bulundu. Diğer 17 sanık duruşmaya katılmadı.



Sanık M.M. savunmasında, 2 yıldır mahkemenin sürdüğünü, hakkında tanık beyanının olmadığını belirterek, bir an önce mahkemenin sonuçlanmasını talep etti.

H.K. ise kendisinin ve ailesinin DEAŞ'la bağlantısının olmadığını savunarak beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 4 Eylül'e erteledi.