Kırıkkale'deki cinayet

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının faili oldukları ileri sürülen 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Sanayi Mahallesi 1327 Sokak'ta, Ertan Şengül ile oğlu Serhat Can Şengül'ü (16) evlerinin bahçesinde, dün av tüfeğiyle vurduktan sonra kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaya karıştıkları öne sürülen S.K, D.K. ve M.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ertan Şengül ile oğlu Serhat Can Şengül, dün akşam evlerinin bahçesinde av tüfeğiyle vurulmuş, baba Şengül hastanede yaşamını yitirmişti. Oğul Şengül'ün, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Olayın, 20 Kasım'da, Yenidoğan Mahallesi 609. Sokak'taki silahlı kavgayla bağlantılı olduğu öğrenildi.