Kırıkkale'deki bekçi cinayeti

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de yaklaşık 6 ay önce inşaat şantiyesinde bekçinin tabancayla öldürülmesi olayının iki faili, fiziki, teknik ve kriminal çalışma sonucu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yahşihan ilçesi Hacıbey Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde gece bekçisi Zekai Turhal'ın (58) 8 Şubat'ta tabancayla öldürülmesiyle ilgili sürdürdükleri fiziki, teknik ve kriminal çalışma sonucu faillerin F.B. (31) ve M.Ö. (43) olduğunu belirledi.

Şüpheliler, kent merkezindeki ikametlerine düzenlenen operasyonla, olayda kullanılan tabancayla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

- Olay

Yahşihan ilçesi Hacıbey Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde gece bekçisi olarak çalışan Zekai Turhal, 8 Şubat'ta tabancayla başından vurularak öldürülmüştü.