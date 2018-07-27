Kırıkkale'deki arazi kavgası

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, köylüler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgaya ilişkin, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Silahla vurulan 3 kişinin ölmesi ve 1 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan N.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Balışeyh ilçesi Aydınşeyh köyünde 25 Temmuz'da tarlaların biçerdöverle hasat edildiği sırada arazi anlaşmazlığı meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Lokman S. İsmail C. ve Eray S. hayatını kaybetmişti.