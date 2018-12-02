KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Pakize Akalınlı Anaokulu tarafından hazırlanan "Engel tanımam aşarım, babamla sporumu yaparım" projesi kapsamında program düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan İl Müdürü Yasin Özdemir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen bu projeye destek vermenin kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.

Engelli vatandaşlara her zaman yardımcı olunması gerektiğini ifade eden Özdemir, "Biz onlara engelli demek istemiyoruz. Bizden farkları yok aslında. Sadece bir farkları bizim gibi hayatlarına kolay devam edemiyor olmaları. Bu nedenle aslında dezavantajları var. Bu dezavantajlarını kolaylaştırmak bizlerin görevidir. Bir şekilde onların hayatlarını kolaylaştırmak kamu görevlisi olarak bizlerin görevi." diye konuştu.

Konuşmaların ardından velilerin gözleri kapatılarak, görme engelli takıma karşı goalball karşılaşması ve paravoley (oturarak voleybol) etkinliği düzenlendi.

Program, engelli sporculara plaket verilmesi ve fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.