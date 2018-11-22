Kırıkkale'de zehirlenme şüphesi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 24 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, özel bir okulde eğitim gören 24 öğrenci, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle kentteki hastanelere başvurdu.

İl Sağlık Müdürü Uğur Tiftikçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, rahatsızlanarak hastanelere başvuran öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Bir öğrencinin takibinin devam ettiğini, diğer öğrencilerin ayakta tedavi edildiğini belirten Tiftikçi, şöyle konuştu:

"Takip ettiğimiz bir öğrencimiz var. Onun da genel durumu iyi. Öğrencimizi de tedavisinin ardından taburcu edeceğiz. Okuldan gerekli numuneler alınacak. Besin zehirlenmesi değil de su veya ortamla ilgili bir zehirlenme olabileceği yönünde yaklaşımlarımız var. Korkulacak bir durum yok. Çocuklarımız karın ağrısı ve bulantı şikayetleriyle hastanelerimize başvurdular. Bir kısmında da ishal şikayeti var. İl Sağlık Müdürlüğü olarak hemen alarma geçtik. Okulda da gerekli tedbirler alındı. Halk Sağlığı Müdürlüğümüz de gerekli çalışmaları başlattı."