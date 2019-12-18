Kırıkkale'de yılbaşı öncesi uyuşturucu denetimi
Genel 18.12.2019, 11:57
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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de polis ekipleri yeni yıl öncesi uyuşturucu kullanan ve satışı yapan kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Polis ekipleri, Büyük Şehir Parkı'nda gerçekleştirilen denetimde, şüphelilerin üzerini aradı, GBT'lerini sorguladı.
Vatandaşların huzurlu ve güvenli şekilde yılbaşını geçirmeleri için denetimlerin devam edeceği belirtildi.
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