Kırıkkale'de yağlık ayçekirdeği alımı başladı

KIRIKKALE (AA) - Karadenizbirlik Kırıkkale Şubesi, Karakeçili ilçesinde yağlık ayçekirdeği alımlarına başladı.

İlçede bir işletmede başlayan alımların ilk gününe İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Zekeriya Türkekul, Karadenizbirlik Kırıkkale Şube Müdürü Erol Şen, Karakeçili Tarım ve Orman Müdürü Aydın Bütün de nezaret etti.

Şen, burada yaptığı konuşmada, yağlık ayçekirdeğinin ön alım fiyatının kilogramı 2 lira 20 kuruştan alıma başladıklarını belirterek, ürün alım süresince iç ve dış piyasa şartları değerlendirilerek kesin alım fiyatı oluşacağını söyledi.

Bu süre içerisinde oluşan farkın ürün teslim eden tüm ortaklara ödeneceğini ve ayrıca destekleme fiyatı da verildiğini ifade eden Şen, Kırıkkale'nin ayçekirdeğinde önemli bir üretime sahip olduğunu dile getirdi.

Şen, yağlık ayçekirdeği ekim alanlarının genişletilmesi için çiftçileri bilgilendirdiklerini ve bu alanda çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Birliğe ilk ürün teslimi yapan 3 çiftçiye çeşitli hediyeler verildi.