Kırıkkale'de

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, "Güvenli Yarınlara Anında İhbar Müdahale Projesi" kapsamında "WhatsApp İhbar Hattı" kurdu.

Vatandaşlar, İl Emniyet Müdürlüğünce kurulan 0 552 155 71 71 numaralı ihbar hattına, tanık oldukları her suç olayını program üzerinden ihbar, sesli mesaj, fotoğraf, video ya da konum olarak ulaştırabilecek.

Bu sayede suçlarla daha etkin bir mücadele yapılacak ve hızlı bir şekilde suçların önlenmesi sağlanacak.

İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gelen talepleri doğrultusunda WhatsApp ihbar hattını kurduklarını belirtti.

Artık vatandaşların çoğunun akıllı telefon kullandığını ve özellikle uyuşturucu, terör, asayiş ve trafik suçlarıyla daha etkin mücadele edebilmek ve vatandaşların desteğini alabilmek amacıyla böyle bir proje başlattıklarını aktaran Çorumlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız akıllı telefonlarıyla çektikleri suç ve suç unsuru durumları kurduğumuz ihbar hattına ulaştırabilecek. Bu sayede hızlı bir şekilde olaya müdahale edeceğiz. Kırıkkale halkına daha önce düğünlerde ölüm ve yaralanmalara yol açan 'maganda' kurşunlarının engellenmesi amacıyla başlatılan 'Magandalara Karşı Her Düğüne Bir Polis Projesi'ne ve uyuşturucu ile mücadelede verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca her düğüne bir polis projesi, ülke genelinde örnek oldu ve uygulamaya konuldu. Bizler Kırıkkale halkının verdiği desteklerle huzur ve güvenliği sağlamaya devam ediyoruz."