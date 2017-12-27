Kırıkkale'de uyuşturucunun zararları tiyatroyla anlatıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen Hayat Boşluk Kabul Etmez Projesi kapsamında uyuşturucunun zararlarını konu eden "Pembe Aslında Siyahtır" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Çocukları ve gençleri uyuşturucuya karşı bilinçlendirmek amacıyla sahneye taşınan "Pembe Aslında Siyahtır" adlı tiyatro oyunu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde Kırıkkaleli gençlerle buluştu.

İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş, oyunun ardından yaptığı açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin önemine işaret ederek, şunları söyledi:

"Öğrencilerimize yönelik düzenlenen tiyatro oyunu çok güzel ve anlamlıydı. Uyuşturucu kullanımının olumsuz yönleri etkileyici şekilde el alınmış. Zararlı alışkanlıkların gençler ve ailelerin yaşamış olduğu yıkımları ve toplum üzerindeki olumsuz etkilere dikkat çekildi. Ülkemizde ne yazık ki bu illetin pençesine esir olmuş gençlerimiz ve onların gözü yaşlı aileleri bulunmaktadır. Gençlerimize ve çocuklarımıza uyuşturucu maddeden uzak durmaları, daha sağlıklı bir yaşam kurmaları, aileleriyle olan bağlarını daha güçlü tutmalarını sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik."