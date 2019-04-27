Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarına yönelik soruşturmada 2 kişi gözaltına alındı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Y.K. ile U.E. gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, 212 adet reçeteye tabi uyuşturucu mahiyetli hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.E. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, Y.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.