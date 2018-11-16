Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Gürler Mahallesi'nde bir eve düzenlediği operasyonda, Y.Ö, N.C.S. ve M.Z.G'yi gözaltına aldı. Aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan N.C.S, "uyuşturucu madde ticareti yapma", Y.Ö. ise "uyuşturucu madde kullanımı için yer temin etme" suçundan tutuklandı. M.Z.G. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.