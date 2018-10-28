Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 107 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve 77 ecstasy hap ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yapan, "torbacı" olarak nitelendirilen kişilere yönelik operasyon yaptı.
Kent merkezinde uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda ekipler, S.K'yi gözaltına aldı.
Zanlının üzerinde 107 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) 77 ecstasy hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemede uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.