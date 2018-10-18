Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yapan, "torbacı" olarak nitelendirilen kişilere yönelik operasyon yaptı.

Yenimahalle'de uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla düzenlenen operasyonla Ş.G'yi gözaltına alan polis, şüphelinin evinde yaptığı aramada kağıtlara sarılı halde bir miktar sentetik kannabinoid ve eroin maddesi ile uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan materyaller ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemede uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.