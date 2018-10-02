Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yapan, "torbacı" olarak nitelendirilen kişilere yönelik operasyon yaptı.

Yahşihan ilçesi Yehişehir Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla C.B'yi gözaltına alan polis, şüphelinin evinde yaptığı aramada bir miktar sentetik kannabinoid uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.