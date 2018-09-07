Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu kentte uyuşturucu sattıkları tespit edilen M.B.E, Y.M, U.D. ve E.B'nin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bonzai ile uyuşturucu maddeyi çoğaltmak için kullanılan katkı maddesi ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.