Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

KIRIKKALE (AA) - Keskin ilçesinde düzenlenen operasyonda 300 gram esrar, 6 gram Hint keneviri tohumu ve 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
İlçe merkezinde bazı adreslerde arama yapan ekipler, Ö.Ö'ye ait evde 300 gram esrar, 6 gram Hint keneviri tohumu ve 3 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.