Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, Tepebaşı Mahallesi'nde ikamet eden ve bu çevrede uyuşturucu madde sattığı tespit edilen Y.Z'nin ilde satmak için Ankara'dan uyuşturucu madde getireceği yönündeki ihbarı değerlendirerek, şüphelinin aracını Kırıkkale girişinde durdurdu.

Araçta ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada, poşet içerisinde bir miktar eroin ele geçirildi ve Y.Z, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.