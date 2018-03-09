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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda,...

09 Mart 2018 Cuma 16:58
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu
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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, Ankara'dan temin ettiği esrarı satışa hazır hale getirerek Tepebaşı Mahallesi'nde sattığı tespit edilen S.B'yi aynı mahalledeki ikametinde yakalayarak gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelinin ikametlerinde yaptıkları aramada bir miktar eroin maddesi ile uyuşturucu madde kullanımında ve paketleme de kullanılan materyaller ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.B. çıkarıldığı mahkemede "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.


Anahtar Kelimeler:
KırıkkaleUyuşturucu Operasyonu
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