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Kırıkkale'de ulaşıma etkili sis engeli

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de etkili olan yoğun sis, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun Keskin ilçesi kesiminde ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor.Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle kara yolunun bazı bölümlerinde görüş...

Genel 08.12.2019, 01:43
Kırıkkale'de ulaşıma etkili sis engeli
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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de etkili olan yoğun sis, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun Keskin ilçesi kesiminde ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor.

Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle kara yolunun bazı bölümlerinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Bazı sürücüler, Keskin ilçesi civarında mola vererek, sisin etkisinin azalmasını bekliyor.

Keskin'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri de sürücülere takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

İlçede sisin yarın da devam etmesi bekleniyor.

#Keskin #Kırıkkale #sis
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