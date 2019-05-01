Kırıkkale'de uçurtma şenliği düzenlendi

KIRIKKALE (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü tarafından uçurtma şenliği düzenlendi.

Karaahmetli Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen şenliğe Bahşili Kaymakamı Zikri Şahin de katılarak öğrencilerle uçurtma uçurdu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürü Neslihan Akdemir, burada yaptığı açıklamada, uçurtma şenliğinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini söyledi.

Çocukların mutluluğunun gözlerinden okunduğunu vurgulayan Akdemir, "Şenliğimiz çok eğlenceli geçti. Uçurtmalarımızı dağıtarak uçurduk. Bütün çocuklarımız memnun kaldı. Amacımız tabiatı korumanın değerini anlamaları, çevre sevgisinin önemli olduğunu vurgulamak." dedi.

Program, katılımcılara yemek ikram edilmesinin ardından son buldu.