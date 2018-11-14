Kırıkkale'de turizm çalışmaları

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de Büyük Selçuklu Devleti zamanında yaptırılan tarihi Çeşnigir Köprüsü ve çevresinin turizme kazandırılması amacıyla Vali Yunus Sezer başkanlığında toplantı düzenlendi.

Vali Sezer, valilikte düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Çeşnigir Köprüsü ve çevresiyle ilgili değişik kurumlardan kişilerin vali yardımcısı başkanlığında çalışma yaptığını söyledi.

Bugün burayla ilgili neler yapılacağına dair bir toplantı düzenlediklerini belirten Sezer, şöyle konuştu:

"Ankara'nın hemen dibinde yer alıp hiç kimsenin farkına varmadığı bir alanımız var. Burası tarihi bir alan. Çeşnigir Köprüsü ve uzun zamandır kazı çalışmaları devam eden Büklükale mevkisi var. Bu yerlerin insanların hizmetine sunulması gerekiyor. Burası Kırıkkale için bir değer. Burayı marka olarak Türkiye gündemine taşıma, binlerce insanın değişik aktiviteler yapabileceği, zaman geçirebileceği bir alana dönüştürme hem de turizmin cazibesinden yararlanarak Kırıkkale için ekonomik bir değer oluşturma bu projenin temel amaçlarından. En kısa sürede bu projemizi tamamlamayı düşünüyoruz. Bugün burada bunları tartışacağız. Önümüzdeki kış dönemini değerlendirip bahar dönemine projenin en azından projenin bir etabını faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Bizim elimizde böyle bir değer var. Bunu insanlarımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Burası bir marka olacak. Burada çok güzel alanlar oluşturulabilir. Herkese hitap edecek alanlar oluşturarak Kırıkkale'yi Türkiye'nin gündemine getirmemiz lazım."

Sezer, yine Dinek Dağı ile ilgili de benzer bir çalışmalarının ve tarımla ilgili projelerinin de olacağını kaydetti.



