Kırıkkale'de trenin çarptığı kişi öldü

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de yük trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti.
Şahin'in cesedi, incelemenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de yük trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.Karabük'ten Kayseri'ye giden H.Ç. idaresindeki 23039 sefer sayılı yük treni, Yeşilvadi hemzemin geçitte Serdar Şahin'e (44) çarptı.Şahin, olay yerinde...
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de yük trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti.
Şahin'in cesedi, incelemenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.