Kırıkkale'de trafik kazası: 7 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Ömer Yılmaz idaresindeki 06 RTV 21 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolu Kılıçlar köyü girişinde, Kazım Korkmaz'ın kullandığı 06 AV 9986 plakalı tır ve Yavuz Selim Ayyıldız yönetimindeki 05 AE 817 plakalı otomobile çarptı.

Kazada araçlarda bulunan MHP Kırıkkale il yöneticileri İsmail Hakkı Silleli, Ercan Tanrıbuyurdu, Musa Bulut ve Ömer Yılmaz ile diğer araçlarda bulunan Döndü Polat, Ezgi Polat ve Murat Kayış yaralandı.

Ambulanslarla Kırıkkale'deki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, AA muhabirine, "Allah beterinden saklasın. Arkadaşlarımızın sağlık durumları iyi. Araç kullanılmaz hale geldi." diye konuştu.