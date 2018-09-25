Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.Ferhat Uz yönetimindeki 26 FU 604 plakalı hafif ticari araç ile Cemil Aydın Hacıoğlu idaresindeki 53 FN 961 plakalı...