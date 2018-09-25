Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.
Ferhat Uz yönetimindeki 26 FU 604 plakalı hafif ticari araç ile Cemil Aydın Hacıoğlu idaresindeki 53 FN 961 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Kulu karayolu Tadım kavşağında çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Nuran Hacıoğlu, Hasan ve Emine Uz yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Emine Uz'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.