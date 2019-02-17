Kırıkkale'de trafik kazası: 4 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Dağdelen idaresindeki 06 AT 7374 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 71 DV 468 plakalı otomobil, Samsun Bulvarı Eski Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, Selda Sungur, İrfan ve Nuriye Mangal ile henüz ismi belirlenemeyen bir çocuk yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan 71 DV 468 plakalı otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.