Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ölü

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Bozyel (43) idaresindeki 66 DY 371 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Ceritkale köyü girişinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, araç sürücüsü Bozyel ile eşi Zeynep, çocukları Emir Kağan, Elif Yaren, Vahdet Eren Bozyel yaralandı.

Ambulanslarla Keskin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Bozyel, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.