Kırıkkale'de trafik kazaları: 5 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Murat Tanrıverdioğlu idaresindeki 19 SN 505 plakalı otomobil Kırıkkale-Ankara karayolu Irmak Virajlar mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.
Kazada, sürücü Tanrıverdioğlu ile Zeynep ve Gülhan Tanrıverdioğlu yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Diğer kazada ise Mehmet Balta kontrolündeki 16 R 8328 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolu Irmak Virajlar mevkisinde şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü Balta ile Kezban Balta, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.