Kırıkkale'de toprak numuneleri ücretsiz analiz edilecek

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce toprak analizi numune alım eğitim toplantısı yapıldı.

İl Müdürü Sırrı Yılmaz, müdürlükte düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, çiftçilerin toprak analizi ihtiyacının karşılanması ve toprak analizi sayesinde elde edilecek bilgiler ışığında yapılacak doğru gübreleme sonucunda verim artışını sağlayabileceğini söyledi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Ankara Bölge Birliği ile protokol yapıldığını ve bu protokol ile çiftçilerin toprak numunelerinin ücretsiz olarak analiz edileceğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Protokol kapsamında ayrıca bitki ve sulama suyu örnekleri de ücretsiz analiz ettirilebilecek. Toprağını alın teri ile sulayan ve emeğini esirgemeyen çiftçimize, her alanda olduğu gibi bu konuda da destek olacağız. Toprağımızı tanıyacak, eksiğini belirleyecek ve doğru zaman, doğru tohum, doğru gübreleme, doğru sulama ile verimi arttıracağız. İlimiz tarımı istenilen hedeflere doğru istikrarlı bir ivme ile gelişmeye devam edecek."

Toplantıya, Tarım Kredi Kooperatifleri Ankara Bölge Müdürü Veli Altuntaş, Gübretaş Ankara Bölge Müdürü Fuat Kalkan, muhtarlar, ziraat odaları temsilcileri ile çiftçiler katıldı.