Kırıkkale'de

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi ekipleri, "Tek kullanımlık sanma, çöpe atmaya kalkma" projesi kapsamında Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumunun ardından ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtmak üzere adaylara dağıtılan kalem ve silgileri topladı.

Gençlik Merkezi ekipleri, proje kapsamında Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi önünde sınav çıkışında stant kurdu ve sınavdan çıkan adaylara projeyi anlatarak, kullandıkları kalem ve silgileri talep etti.

Stantta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından adaylara dağıtılan kalem ve silgileri toplayan görevliler, bunları köylerde eğitim gören ve durumu iyi olmayan öğrencilere gönderecek.



















