Kırıkkale'de

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürlüğü kentte tarla günü etkinliği düzenledi.

Yahşihan ilçesi Kılıçlar köyünde ekimi yapılan 'Kılıçlar Soğanı"nın hasadına düzenlenen "Tarla Günü"nde başlandı.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, burada yaptığı açıklamada, Kılıçlar soğanının renk, tat, dış kabuk sayısı, etli yaprak kalınlığı ve kuru madde miktarı özellikleriyle diğer soğanlardan ayrıldığını söyledi.

Kılıçlar soğanının aromasının çok farklı olduğunu belirten Vali Haktankaçmaz, "Bugün burada tarla hasadımızda soğanımızı tarladan söktük. Soğanımız çok güzel bir soğan. Tüm vatandaşlarımız bu soğandan yemeli. Kırıkkale'mizi tanıtmamız içinde önemli." diye konuştu.

Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz ise, kentte 2017 yılında bin 128 dekar alanda 4 bin 467 ton kuru soğan üretimi yapıldığını ifade etti.

2018 yılı verilerine göre de ekiliş alanı bin 228 dekara yükseldiğini hatırlatan Yılmaz, "Bu yılki beklentimiz 4 bin 867 ton. İlimiz de en yoğun ekiliş alanı Yahşihan ilçemizde. Sulakyurt ve Delice ilçelerimiz de ekimi yapılıyor. Kılıçlar soğanı içeriğindeki prüvik asit miktarının fazlalığı nedeniyle hafif acı bir soğan çeşididir. Dekara verimi 3-4 ton düzeyindedir." şeklinde konuştu.



