Kırıkkale’de tarım sigortası toplantısı yapıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Müdürlüğün toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, çiftçilere tarımsal sigortaların maliyetleri, sigorta kapsamları ve tazminat ödeme mekanizması konusunda kapsamlı bilgiler verileceğini söyledi.

Çiftçilerin sigorta yaptırırken sunulan seçenekleri değerlendirerek kendileri için en uygun olan kapsamı ve teminatı seçmeleri gerektiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimiz ancak bu şekilde olası bir zararda sigorta kapsamından yararlanabilecekler. Çiftçilerimiz tarafından sıklıkla yüksek verim düzeyi üzerinden yapılan sigortaların ya da daha az prim karşılığı düşük verim oranından yapılan sigortaların sebep olduğu yanlışlıklar var. Üreticilerimizin, ekim yaptıkları alan bilgilerini dikkatlice gözden geçirerek yıllık verim ortalamaları doğrultusunda sigorta kapsamı belirlemeleri çok önemli."

Toplantıda TARSİM Ankara Bölge Müdürü Hanifi Can da üreticilere, sigortalarda devlet katkı miktarları, sigorta son müracaat tarihleri ile ilgili detaylı bilgi verdi.