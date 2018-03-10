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Kırıkkale'de taraftar derneği kurşunlandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, 71'li Genç Kırıkkale Spor Taraftarlar Derneğine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.Tepebaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki derneğin binasına gece saatlerinde kimliği belirsiz...

10 Mart 2018 Cumartesi 11:43
Kırıkkale'de taraftar derneği kurşunlandı
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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, 71'li Genç Kırıkkale Spor Taraftarlar Derneğine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Tepebaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki derneğin binasına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açılması sonucu binanın camları ve duvarlarına çok sayıda mermi isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dernek binasında incelemelerde bulundu.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

71'li Genç Kırıkkale Spor Taraftarlar Derneği Başkan Yardımcısı Kemal Filizay, gazetecilere, sabah derneğe geldiği sırada yerlerde cam kırıkları olduğunu, cam ve duvarlarda da kurşun izlerini gördüğünü söyledi.

Daha sonra durumu polise bildiklerini belirten Filizay, "Bu dışarıdan yapılan bir olay. Artık bilerek mi yoksa yanlışlıkla mı yapıldı orasını bilmiyoruz. Emniyete gittik ve ifadelerimizi verdik. Emniyetimize güveniyoruz. Kimseyle husumetimiz ve düşmanlığımız yok." dedi.

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