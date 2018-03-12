Kırıkkale'de taraftar derneği binasının kurşunlanması

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, 71'li Genç Kırıkkale Spor Taraftarlar Derneği binasının kurşunlanmasıyla ilgili 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 10 Mart'ta, Tepebaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki dernek binasına gece saatlerinde pompalı tüfekle ateş açtığı iddia edilen Ö.G'yi (37), MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu Toprak Mahalle'de saklandığı evin çatısında yakaladı.
Evde yapılan aramada, zanlının kullandığı pompalı tüfek bulundu.
Ö.G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.