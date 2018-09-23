KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de yaklaşık 50 kadın, bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla ''Süslü Kadınlar Bisiklet Turu''nda bir araya geldi.

Ülke genelinde bu yıl altıncısı düzenlenen bisiklet turuna rengarenk ve süslenmiş bisikletleriyle katılan kadınlar, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Bisiklet turunu düzenleyen Münevver Nazan Seven, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırıkkale'de bu yıl üçüncüsünü yaptıkları etkinliğe kadınların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Bunun bir farkındalık eylemi olduğunu ve amaçlarının, bisikleti yaşamın bir parçası haline getirmek ve daha fazla kadının bisiklet kullanmasını sağlamak olduğunu ifade eden Seven, "Ayrıca bisiklete herkesin binebileceğini göstermek istiyoruz. Her şeyden önce gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak istiyoruz. Kırıkkaleli kadınlarımız da bugün ilgi gösterdiler. Yaklaşık 50 kadınımız tura katılıyor." diye konuştu.

Fevzi Çakmak Caddesi'nden hareket eden kadınlar, Atatürk Bulavarı'ndan geçerek bisiklet turunu Kırıkkale Şehir Parkı'nda tamamladı.

Kadınlar, yaklaşık yarım saat süren etkinlikte çevredeki vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

