Kırıkkale'de sürücülere emniyet kemeri uyarısı yapıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de trafik ekipleri ve öğrencilerden oluşan gönüllü trafikçiler, emniyet kemeri kullanımı konusunda yapılan uygulamayla sürücüleri uyardı.

Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki yol uygulamasında, trafik polisleri ve gönüllü trafik denetçisi çocuklar, araç sürücülerine emniyet kemeri kullanımının önemini anlatıp bu konuda hazırlanan broşürler ile kural ihlallerinde ikaz için kullanmaları için çocuklara düdük dağıtttı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Ömer Aktürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki emniyet kemeri kullanımı sayısını artırmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Kentteki emniyet kemeri kullanım oranının çok düşük olduğunu belirten Aktürk, şöyle konuştu:

"Emniyet kemeri takma oranımız Türkiye ortalamasının altında. Yapmış olduğumuz çalışmalarda, yol kullanıcılarının ve sürücülerin yüzde 17'sinin şehir içerisinde emniyet kemeri kullandığını, şehirler arası yollarımızda ise bu sayının yüzde 55-60 civarında olduğunu tespit ettik. Emniyet kemeri, kazaları birebir etkileyen bir konu değil ancak meydana gelen kazalarda can kaybını ve yaralanmaları engelleyen bir unsur."

Aktürk, emniyet kemeri takmanın önemini hatırlatmaya kent genelinde bir hafta boyunca yapacakları uygulamlarla devam edeceklerini, daha sonra denetimlerde bu konuda kural ihlali tespitinde artık ceza uygulayacaklarını kaydetti.