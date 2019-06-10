Kırıkkale'de süne ile mücadele

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, süneyle mücadele programı kapsamında yapılan çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, il müdürlüğü ekiplerinin arazide yaptıkları incelemelerle ilaçlama yapılması gereken hububat ekili alanları tespit ederek ilgili muhtarları ve çiftçileri uyardığını belirtti.

Süne tespit edilen tarlalarda da çiftçilerin, bakanlığın tavsiye ettiği ilaçlarla zaman kaybetmeden ilaçlama yapmalarının sağlandığını aktaran Yılmaz, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

"Süne mücadelesini ilimizde 2019 yılında oluşturduğumuz toplam 11 ekip ve 33 teknik personelle yürütüyoruz. Süne zararlısı buğdayda protein miktarını düşürmesi neticesinde bitkiye zarar veriyor. Çiftçilerimiz arasında ilaçlama çalışmalarının mahsule zararlı olacağı konusundaki yaygın görüş var. Topyekun mücadele ve ilaçlama sonucunda elde edilecek fayda, ilaçlama işlemlerinin oluşturacağı düşünülen zarardan kat ve kat daha fazladır. Ayrıca bu sene yapacağımız süne mücadelesinin gelecek yıl süne yoğunluğunu azaltacağını ve bu mücadelenin getireceği kazanç artışı hem çiftçimiz hem de ülkemiz için son derece önemlidir."

Yılmaz, daha önceki yıllarda çiftçilerin ilaçlamaya ilgi göstermediğini fakat bu seneki bilgilendirme çalışmaları neticesinde çiftçilerin yoğun ilgi göstermelerinden dolayı 200 bin dekar alanın ilaçlanmasını hedeflediklerini belirtti.

Süne ile mücadeledeki amacın, buğdayın ekmeklik özelliğini korumak, çiftçinin ürettiği ürünün kalitesini ve değerini artırmak olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hem çiftçilerin hem de ülke ekonomisinin kazançlı çıkmasını sağlamak istiyoruz. Süne zararlısının emeğinizi sömürmesine izin vermemek için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Sizlerin de bu çalışmada üzerinize düşecek kısmı yerine getireceğinize inanıyorum. Bayram tatilinde ve hafta sonlarında mesai mefhumu gözetmeden hububatın verim ve kalitesini düşüren zararlıların başında gelen süneye karşı mücadele çalışmalarını teknik talimatlar çerçevesinde yoğun bir şekilde yürüten ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum."