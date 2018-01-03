KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de ilk ve ortaokul öğrencileri ile birlikte velilere "Sofrada Sıfır Artık" konulu seminer verildi.

Merkez Çullu Köyü İlk ve Ortaokulu öğrencilerine, Çevre ve Kültür Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKÜD) tarafından "Sofrada Sıfır Artık" konulu seminer verildi.

Okulun konferans salonundaki seminerde konuşan ÇEKÜD İl Gönüllüsü Mustafa Arı, ÇEKÜD'ün yurt genelinde binlerce gönüllüsü sayesinde her türlü israfından önüne geçmeye çalıştıklarını, bu amaçla 81 il genelinde bilgilendirme seminerlerinin devam ettiğini söyledi.

Büyük küçük her bireyin bilgisizce ve yanlış uygulamalar nedeniyle binlerce gıdanın çöpe atıldığını belirten Arı, şunları söyledi:

"Eğitimsizlik, moda, düşük kaliteli üretim, lüks özentisi, gösteriş gibi daha birçok nedenlerden dolayı maalesef israf oluşmaktadır. Yaşantımızda farkında olmadan suyu, enerjiyi, ekmeği, kağıdı ve zamanı israf ediyor ve bu sebeple milyarlarca milli servetimiz çöpe gitmektedir. Bu amaçla hangi yaş grubunda olursak olalım israfın önlenmesi bilinci hepimizde oluşmalı ve bilinci sürekli zinde tutmamız gerekir."

Seminere, öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve veliler de katıldı.