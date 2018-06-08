Kırıkkale'de silahlı kavga: 6 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de kıraathanede çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Gürler Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde bulunan kıraathanede Ahmet Melih V. ile henüz ismi belirlenemeyen kişiler arasında alacak...