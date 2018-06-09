Kırıkkale'de silahlı kavga: 3 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Yahşihan ilçesinde hızlı tren şantiyesinde çıkan kavgada 3 işçi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Set Üstü mevkisinde hızlı tren inşaatı çalışanlarının bulunduğu konteynerde işçiler H.D, M.G, H.Y. ile Ü.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, H.D, yanında bulunan pompalı tüfekle konteynere doğru ateş etmeye başladı.

Bu sırada işçilerden M.G, H.Y. ile Ü.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı işçileri hastaneye kaldırdı.

Jandarma ekipleri, H.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.